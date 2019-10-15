Режиссер лучшего православного фильма «Где ты, Адам?», победившего на кинофестивале «Покров», рассказал о сложностях зимних съемок на Афоне.

Фото: "Покров"

Как сообщает Центр информации УПЦ , режиссер фильма Александр Запорощенко рассказал об этом «Фома в Украине».

«Сюжет фильма "Где Ты, Адам?" разворачивается в монастыре Дохиар на западном побережье горы Афон. Образы природы вплетаются в практически непрерывную череду труда и молитвы, намекая тем самым на рай, по которому мы все в глубине души истосковались. Но жемчужиной этого византийского ландшафта являются всё же сами монахи, жизнь и быт которых были запечатлены в фильме»,- отметил режиссер картины Александр Запорощенко.

Главный герой ленты — игумен афонского монастыря Дохиар, старец Григорий (Зумис), многолетний опыт которого дал, по словам Александра Запорощенка, «возможность глубокого понимания души человеческой и её стремлению вернутьcя в состояние, свойственное человеческой природе Адама до грехопадения».

Съемки продлились почти четыре года.

По словам режиссера, который выступил и оператором фильма, «особенно сложно было снимать зимой на вершине Афона, куда мы отправились за снегом для фильма. Да и монтаж давался нелегко: нужно было отобрать из 80-ти часов отснятого материала то, что нам нужно, и выстроить это во внятную историю. Снимали мы почти четыре года: начали работать весной 2015-го и окончили в феврале 2019 года. Но, слава Богу, мы справились.»

Фильм планируют пустить в украинский прокат, а также организовать премьеру на телевидении и в Интернете.