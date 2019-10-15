Константинопольский Патриарх Варфоломей вылетел с рабочим визитом в Прагу, где запланирован его доклад на международной конференции «Форум 2000», посвященной обсуждению современной ситуации в области прав человека и развития гражданского общества.

Фото: orthodoxtimes.com

Он встретится с представителями Православной Церкви Чешских земель и Словакии, сообщает «Orthodox Times».

Участие патриарха в конференции проходит по приглашению исполнительного директора фонда «Форум 2000» Якуба Клепала. В Чехии Константинопольского патриарха будут сопровождать митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) и митрополит Австрийский Арсений (Кардамакис).

«Также он будет контактировать с компетентными должностными лицами Православной Церкви Чешских земель и Словакии», – подчеркивается в сообщении.