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Константинопольский Патриарх Варфоломей вылетел с рабочим визитом в Прагу, где запланирован его доклад на международной конференции «Форум 2000», посвященной обсуждению современной ситуации в области прав человека и развития гражданского общества.

Фото: orthodoxtimes.com

Он встретится с представителями Православной Церкви Чешских земель и Словакии, сообщает «Orthodox Times».

Участие патриарха в конференции проходит по приглашению исполнительного директора фонда «Форум 2000» Якуба Клепала. В Чехии Константинопольского патриарха будут сопровождать митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) и митрополит Австрийский Арсений (Кардамакис).

«Также он будет контактировать с компетентными должностными лицами Православной Церкви Чешских земель и Словакии», – подчеркивается в сообщении.
ForUm

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