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По результатам парламентских выборов в Польше правящая партия «Право и справедливость» получила большинство в Сейме.

5-процентный избирательный порог на выборах в Сейм, которые состоялись 13 октября, преодолели 5 партий, сообщает УНИАН.

Так, «Право и справедливость» поддержали 43,59% избирателей, таким образом партия получит 235 депутатских мандатов; «Гражданскую коалицию» - 27,40% (134 мандата); «Союз демократических левых сил» - 12,56% (49 мандатов) «Польскую селянскую партию» - 8,55% (30 мандатов); «Конфедерацию независимой Польши» - 6,81% (11 мандатов).

Также, в соответствии с Избирательным кодексом, один мандат получил «Комитет немецкого меньшинства». Результаты правящей партии «Право и справедливость» свидетельствуют, что эта политическая сила будет иметь в Сейме самостоятельное большинство. Кандидаты, которых поддерживала оппозиция, получили большинство мандатов в Сенате - 51, «Право и справедливость» будет иметь в Сенате 49 представителей. Явка на выборах составила 67,74%.

Как сообщил председатель Государственной избирательной комиссии Веслав Козелевич, это рекордный результат за последние 30 лет. До сих пор больше всего граждан приняли участие в голосовании во время парламентских выборов 2007 года - 53,88%.

Всего в Сейме работает 460 депутатов, в Сенате - 100.

 
ForUm

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