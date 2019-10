В посольстве США в Киеве пожелали украинцам мирного и безопасного Дня защитника Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Отметим, сегодня в Украине празднуют День защитника Украины.

We wish the people of Ukraine a peaceful and safe Defender of Ukraine Day, respecting the heroes, free of violence.