США та Україна шукають адміністратора для Інвестиційного фонду відбудови

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) опублікувала запит на інформацію (RFI) для визначення компанії, яка надаватиме послуги з адміністрування Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Адміністратор фонду опікуватиметься технічними операціями: бухгалтерським обліком, документацією, обробкою транзакцій і дотриманням регуляторних вимог, тоді як усі інвестиційні рішення ухвалюватиме виключно керівна рада фонду з рівною кількістю представників обох країн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що публікація RFI є першим етапом відбору кваліфікованого партнера й сама по собі не запускає офіційний тендер.

Кваліфіковані українські компанії також можуть подати свої пропозиції до DFC. Остаточний вибір постачальника послуг ухвалюватиметься одностайно керівною радою фонду, до якої увійдуть по три представники від США та України.

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4 червня Верховна Рада остаточно ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.