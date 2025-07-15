10 апаратів Easy Pulse для реанімації — допомога військовим медикам від Валерія Дубіля, Віти Присяжнюк, фонду «Надія» та компанії «Епіцентр»

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія», голова наглядової ради фонду та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Валерій Дубіль, співзасновниця фонду Віта Присяжнюк і компанія «Епіцентр» продовжують спільну роботу над забезпеченням військових медиків сучасним обладнанням.

Нещодавно фонд отримав від компанії «Епіцентр» чергову партію з 10 апаратів Easy Pulse (Швейцарія) — пристроїв для автоматичної серцево-легеневої реанімації. Це критично важливе обладнання, особливо на етапах евакуації та стабілізації поранених у польових умовах, де кожна секунда має значення.



Кілька апаратів уже передано у стабілізаційні пункти на Харківський і Запорізький напрямки. Решта буде доставлена найближчим часом до медичних підрозділів у найгарячіших точках фронту.

Загалом, за час повномасштабної війни, фонд «Надія» передав близько 200 апаратів Easy Pulse до військових госпіталів, стабілізаційних пунктів, польових шпиталів та медичних інститутів у різних регіонах України.



«Рятувати життя — найвища місія. Ми не можемо зупинятися, бо від кожної одиниці обладнання, яке ми передаємо, може залежати життя військового, що захищає Україну. Сьогодні благодійність — це наш спільний фронт», — зазначив Валерій Дубіль.

Компанія «Епіцентр» як соціально відповідальний бізнес продовжує підтримувати гуманітарні ініціативи, зокрема ті, що спрямовані на зміцнення медичної системи й допомогу медикам на передовій.



«Ми усвідомлюємо, що сучасне медичне обладнання — це не просто техніка, а реальний шанс врятувати життя українським захисникам. Тож для нас надзвичайно важливо підтримувати медиків, які щодня працюють у надскладних умовах на передовій. Спільно з фондом «Надія» ми будемо продовжувати цю роботу. Це наш обов’язок як українського бізнесу, що розділяє спільну відповідальність за майбутнє країни», — зазначив генеральний директор компанії Епіцентр Петро Михайлишин.



Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» з перших днів повномасштабної війни реалізує масштабні програми підтримки цивільних громадян, медичної галузі та військових на передовій. Фонд з партнерами здійснив понад 270 гуманітарних місій у прифронтові регіони, подолавши більше 300 тисяч кілометрів. І продовжує робити все можливе, щоб військові і медики мали все необхідне для найголовнішого — порятунку життя. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив також надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.