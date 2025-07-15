Три країни ЄС блокують зниження граничної ціни на російську нафту

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен сьогодні заявив, що три країни-члени Європейського Союзу наразі виступають проти планів щодо зниження граничної ціни на російську нафту. Цей крок є ключовим елементом 18-го пакету санкцій ЄС, спрямованих проти Росії.

Виступаючи перед журналістами на засіданні Ради ЄС з міжнародних справ, Расмуссен зазначив, що консенсусу щодо зниження граничної ціни ще не досягнуто. «Не вдаючись у подробиці, три країни виступили проти цього кроку», – повідомив міністр, підкресливши, що робота над «інноваційними рішеннями» триває, аби подолати розбіжності та знизити ціну.

Незважаючи на поточні розбіжності, Расмуссен висловив оптимізм щодо швидкого ухвалення нового пакету санкцій. «Я не зовсім впевнений, чи ухвалимо ми його сьогодні, але якщо не сьогодні, то сподіваюся, що завтра», – сказав він, додавши: «Я дуже, дуже оптимістично налаштований».

Данський міністр також наголосив на важливості використання поточного моменту для посилення тиску на Росію. «Зараз час підштовхнути Путіна до столу переговорів», – заявив Расмуссен. Він також відзначив, що ЄС має скористатися імпульсом, створеним нещодавніми заявами президента США Дональда Трампа, який погрожує запровадити так звані вторинні санкції проти торговельних партнерів Росії. Це може значно посилити вплив на економіку РФ.

Зниження граничної ціни на російську нафту розглядається як важливий інструмент для обмеження доходів Кремля, які фінансують війну проти України. Проте, опір з боку деяких країн-членів ЄС свідчить про складність досягнення єдності в питанні санкційної політики.