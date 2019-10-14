Когда трудно в жизни, когда человек не может сам решить проблемы, нужно обращаться к Божией Матери и просить Ее помощи.

Фото: Митрополит Онуфрий

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня, во время проповеди в Свято-Покровском женском монастыре столицы.

«Нет безвыходных ситуаций в жизни. Везде есть выход, только мы не всегда можем его увидеть, потому что грешные, не имеем мудрости, не имеем рассуждения, не имеем смирения. А Матерь Божия своими молитвами поможет и покажет путь, по которому мы можем выйти из того положения, в котором находимся. Пусть молитвами Божией Матери Господь помогает всем нам жить по Законам. Это самое главное для человека. На пути евангельских заповедей человек находит все, что ему нужно для земной жизни, и для жизни небесной. Человек, который идет путем евангельских заповедей, который строит свою жизнь на Законах Божиих, не на законах греха, тот человек имеет благословение Божие в своей земной жизни, и в жизни вечной он будет причастен к вечному блаженству во Христе Иисусе Боге Нашем», - сказал Митрополит Онуфрий.

Он отметил, что в болезнях, трудностях у человека появляется сильная, смиренная молитва.

«В таких обстоятельствах люди обращаются за помощью к святым угодникам Божиим, чтобы они походатайствовали о нас грешных перед Богом, чтобы Господь послал нам свою помощь. Самой великой Помощницей и Ходатаицей за каждого человека, за всех людей является Пресвятая Дева Мария», - сказал Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ напомнил предание о том, что Матерь Божия усыновила всех верующих.

«Когда Спаситель висел на кресте на Голгофской горе, возле креста стояла Божия Матерь и апостол Иоанн Богослов. Спаситель обратился к Божией Матери и сказал: «Еси сын Твой», указывая на апостола Иоанна, а потом сказал Иоанну: «Се Мати твоя». Святые отцы говорят, что у креста Господь, в лице апостола Иоанна Богослова, усыновил весь человеческий род Пресвятой Деве Марии, Своей Пречистой Матери.

Матерь Божия является для всех нас Матерью. У нас есть две матери: мать, которая нас родила, через которую Господь призвал в этот мир; и Матерь Божия, которая является заступницей, молитвенницей и помощницей для каждого из нас», - рассказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший напомнил историю праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

«В истории человечества был такой случай, когда были тяжелые обстоятельства, неприятель подступал к Константинополю, были разногласия, расхождения и противоречия между людьми, и была большая угроза погибели. Люди обратились к Божией Матери с молитвой, эта молитва совершалась во Влахернском храме. Уже за полночь, под утро, один раб Божий Христа ради юродивый Андрей, который находился в этом храме и молился вместе со всеми людьми, увидел открытое Небо, увидел Божию Матерь, Которая стояла на воздухе и простирала над людьми Покров Свой, наподобие омофора, который архиереи носят на плечах. Это был молитвенный Покров Божией Матери над человеческим родом. Преподобный Андрей говорит своему ученику Епифанию: «Видишь ли ты, брат, Царицу нашу и Владычицу, стоящую на воздусех и молящуюся за людей?». Епифаний посмотрел и увидел также, и говорит: «Вижу, отче, и ужасаюсь!». Матерь Божия стояла перед Спасителем и молилась: «Господи, прими всякого человека, который прославляет Твое пресвятое имя и почитает Меня, Твою Пречистую Матерь, Которая родила Тебя, прими всякого человека, молящегося Тебе». Это видение было началом праздника, который сегодня мы совершаем, той милостью Божией, в которой явил Господь нам свою Пречистую Матерь, был установлен праздник Покрова Божией Матери.

На иконе Покрова Божией Матери изображена Пресвятая Дева Мария, Которая держит большой омофор, или такое большое полотенце над нами грешными, над этим миром», - сказал он.

Митрополит Онуфрий рассказал еще один случай из жизни святого Андрея.

«Этот же Андрей Христа ради юродивый однажды был в иступлении. Он молился и пришел в иступление, он был восхищен на Небо. Он был вне тела. Тело лежало где-то, он как-бы спал. Тело его лежало, а душою он был восхищен в рай, ему были показаны все райские красоты, он увидел лики святых угодников Божиих. Тот, кто его сопровождал, показывал ему все в раю, а преподобный Андрей что-то еще искал, видно было, что он что-то еще ищет. И ангелов видел, и преподобных святителей, мучеников. Его спросили: «Ты что ищешь, Владычицу нашу Богородицу Приснодеву Марию?». Он говорит, «да, я ищу Божию Матерь. Где Она, в какой славе Она находится?». Ему был ответ, что «Ее тут нет, Она пошла на землю, Она находится с теми людьми, которые пребывают в скорбях, болезнях, в трудностях житейских. Она с ними, Она им помогает». Преподобный Андрей очень удивился и прославил Бога, что мы имеем такую Молитвенницу, Заступницу за весь род человеческий, Которая всегда с человеком, который находится в беде и в болезни», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.