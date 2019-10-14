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Архиепископ Иероним сослался на позитивные рекомендации двух комитетов, созданных для рассмотрения «украинского вопроса», и предложил признать ПЦУ.

Фото: Ромфея

На внеочередном заседании Архиерейского Собора, который состоялся 12 октября в Афинах, иерархи Элладской Православной Церкви ратифицировали недавнее решение постоянного Священного Синода и согласились с тем, что Вселенский патриархат имеет право предоставлять автокефалию, сообщает Ромфея.

Отмечается, что во время заседания Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним выступил с докладом «Информация об Автокефальной Церкви Украины», в котором сослался на привилегию Константинопольского патриархата даровать автокефалию, а также на положительные рекомендации двух комитетов Элладской Церкви, созданных для изучения украинского церковного вопроса.

По информации Ромфеи, предложение Архиепископа Иеронима о признании ПЦУ было поддержано большинством членов Архиерейского Собора.
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