Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан провел встречу с послами стран «Большой семерки», аккредитованными в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за значительную помощь нашей стране, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран «Большой семерки» и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ.

Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском.

Богдан сообщил дипломатам об ожиданиях украинской стороны от встречи в «нормандской формате».

Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.

Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.