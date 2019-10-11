также в разделеПолитика
Зеленский: Никакой сдачи национальных интересов не будет 30
Совет министров ЕС хочет услышать позицию Украины по Донбассу 14
Пилецкая: Настоящий автор «формулы Штайнмайера» - Виктор Медведчук 15
Медведчук ‒ Зеленскому: Обман избирателей и отсутствие мира на Донбассе ‒ это «не проукраинская позиция» 20
Зеленский назначил главу Одесской ОГА 22
В МИД считают, что до выборов в ОРДЛО можно идти десятки лет 21
Адвокат Трампа показал «доказательство» вмешательства Украины в выборы США 29
СМИ: Йованович отстранили после отказа неофициально просить украинских чиновников 18
У Путина заявили, что Украина «под надуманным предлогом» не отводит войска 23
Зеленский анонсировал назначение нового посла в США 30
Пресс-марафон Зеленского установил мировой рекорд 45
Президент: Дата «нормандской встречи» станет известна на следующей неделе 16
Зеленский: Богдан уволится сам, если нарушит закон 20
Президент обещает уволить Баканова, если выяснится, что его консультирует Матиос 18
Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что он сделал 41
Зеленский: В новом законе об особом статусе не будет автономии Донбасса 77
Зеленский прокомментировал возможное влияние Украины на выборы в США 23
«Конец разговорам об импичменте»: Трамп прокомментировал слова Зеленского 46

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан провел встречу с послами стран «Большой семерки», аккредитованными в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за значительную помощь нашей стране, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран «Большой семерки» и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ.

Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском.

Богдан сообщил дипломатам об ожиданиях украинской стороны от встречи в «нормандской формате».

Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.

Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины. Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
4389 грн.
8
Теги