Подконтрольный России Джанкойский районный суд Крыма приговорил к полутора годам колонии строгого режима гражданина Украины, за попытку «проникнуть на территорию полуострова».

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму.

«В ходе оформления документов пограничники выяснили, что молодой человек пытается ввести их в заблуждение, и является не тем, за кого себя выдает. Херсонец намеренно изменил установочные данные, оформив новый паспорт, так как по инициативе российских правоохранителей ему был запрещен въезд в Россию» – утверждают в российском ведомстве.

Сообщается, что украинец будет отбывать в колонии строгого режима. Имя и фамилия осужденного не сообщается, его комментарии отсутствуют.