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В столичном Доме кино 25 октября состоится встреча с Вениамином Смеховым, который планирует рассказать киевлянам и гостям города о создании фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», о любви, друзьях и о своем восприятии жизни.

Как отмечают организаторы, Вениамин Смехов сообщил, что «едет в Киев, потому что хочет этой встречи». 

«Приходите, поговорим... О чем? Да, обо всем: театре и кино, режиссуре и сценариях, литературе и стихах. О времени становления легендарной Таганки, товарищах по сцене и Высоцком. О секретах создания любимого всеми фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». О пронесенной через всю жизнь любви к хорошей поэзии. И просто о любви. О дочерях», - сказал Смехов.

Он отметил, что от творческого вечера ожидает «встречи со старыми друзьями, с которыми душой никогда не расставался, но давно не виделся».

«Опыт, свои новости, свои мысли о жизни, свой пессимизм и оптимизм, свою память о тех, кого нет, но кто всегда с нами... Среди них, замечательные киевляне – художник Давид Боровский, режиссер Давид Черкасский, писатель Виктор Некрасов – и это только начало списка...», - сказал Вениамин Смехов.
ForUm

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