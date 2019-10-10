Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает бизнесмена Семена Кислина, вызванного в Конгресс США в рамках расследования дела об импичменте американскому президенту Дональду Трампу. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Радио Свобода.

«Вчера написали, что я встречался в Нью-Йорке с неким господином Кислинг... Кислиным? Я просто не знаю, кто это. Я не знаю, в каком месте я с ним общался. Может, он куда-то зашел, где было много людей, и там, может, он меня видел своими глазами, может, я его увидел. Я даже на фотографии не понимал, кто это такой. То есть информации много, общений много, содержательных общений мало», - сказал Зеленский.

9 октября Офис президента обнародовал заявление, в котором опровергает информацию о встрече Владимира Зеленского с Сэмом Кислиным. Председатель Офиса президента Андрей Богдан также заявил, что никогда не видел и не общался с американским бизнесменом украинского происхождения.

В обнародованном на этой неделе совместном расследовании российского информационного сайта The Insider и программы «Схемы: коррупция в деталях» говорилось, что 25 сентября во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США в районе гостиницы «Паркер» состоялись две встречи: одна - непосредственно в отеле, другая – в соседнем здании, в ресторане «Русская чайная». В первой, официальной, участвовал сам Зеленский и еще несколько десятков человек. Вторая, неофициальная, прошла в более тесном кругу - и Зеленского на ней представлял руководитель офиса президента Андрей Богдан. Судя по фото и свидетельствам двух независимых друг от друга источников, Кислин как минимум присутствовал в месте проведения первой встречи и был организатором и участником второй.

Кислин также известный как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который является адвокатом Трампа.

Кислин также является владельцем американской компании Trans Commodities, которая занимается торговлей металлом и удобрениями. Эта компания фигурировала в уголовном производстве в Украине по завладению средствами ПАО «Укртрансгаз» на сумму более 500 млн гривен.

1 сентября Кислин сообщил, что это он убедил адвоката президента США Руди Джулиани посоветовать Дональду Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине.

Бизнесмен был заинтересован в скандале, чтобы вернуть замороженные в Украине активы своей офшорной компании.

В 2014 году Кислин купил кипрскую Opalcore Ltd, которая размещала свои бонды-облигации в украинских банках.

Продавцом компании была британская фирма Exbridge Properties L.P.

В результате розыска денег Януковича 23 млн долларов компании Кислина оказались под арестом и были конфискованы по приговору Краматорского суда.

Бизнесмен не мог вернуть деньги, пока Петр Порошенко был президентом. Однако активизировался при президенте Зеленском, наладив с ним связи через диаспору.

В августе он приехал в Украину и позиционировал себя как борца с коррупцией.