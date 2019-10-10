Сейчас ведутся переговоры о дате встречи в нормандском формате на высшем уровне. Германия и Франция в ближайшее время предложат дату саммита России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время пресс-марафона он отметил, что Франция, Германия и Украина предварительно предложили провести встречу 16 сентября, однако российская сторона эту дату не подтвердила и не согласовала.

Зеленский отметил, что в целом было нелегко договориться о проведении саммита лидеров «нормандской четверки».

«С 2016 г. его не было. В принципе, было ощущение, что это никому из власти не нужно. Мы сказали: нам нужно. Нам нужно смотреть друг другу в глаза, понять, кто чего хочет, и понять реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну, потому что мы очень этого хотим», - заявил он.

По словам Зеленского, для организации этих переговоров был осуществлен ряд шагов навстречу: произошло разведения сил в районе Станицы Луганской, состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц, подтверждена так называемая формула Штайнмайера. Далее предстоял отвода сил в районе Золотого и Петровского. «Это не условия, а то, что было, обсуждаллсь в Минске... Каждая из сторон должна показать, что она хочет закончить войну», - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас дата встречи «Нормандской четверки» обсуждается. В частности, об этом шла речь во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель 9 октября. Руководительница немецкого правительства обсудит этот вопрос с французской стороной. «Потом они будут предлагать дату российской стороне. У меня есть варианты дат, на которые мы соглашаемся. Я считаю каждый день... Все говорят: куда ты рвешься в «нормандский формат»? У меня есть табличка с фамилиями (погибших на Донбассе, - ред.). За два дня один человек - вот вам статистика. Мне надо спешить или не надо?»- сказал президент.

Также он отметил, что «нормандский формат» - это еще и возможность возвращения к решению вопроса оккупированного Крыма. «Просто возвращения его хотя бы к обсуждению. Сейчас не существует какого-либо трека, где обсуждается этот вопрос. Вопрос Крыма пока существует в санкционном формате», - констатировал Зеленский.