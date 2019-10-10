Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, стороны провели телефонный разговор 9 октября вечером.

Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

Также он рассказал о ситуации с безопасностью в Донбассе. Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко указывает на отсутствие интереса в Кремле до проведения встречи в «нормандском формате».