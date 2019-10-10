также в разделеПолитика
Зеленский упрекнул предшественников в нежелании проводить «нормандскую встречу» 8
Зеленский считает, что Андрушко спровоцировал Мендель 17
Зеленский сказал, готов ли на прямые переговоры с Путиным 21
ОПЗЖ: Александр Ткаченко узурпировал власть с целью личного обогащения 22
Количество украинцев с начала года сократилось на 1,5 млн человек 26
Зеленский: Я думал, мы будем всех коррупционеров сажать, а мне сказали «ай-яй-яй» 26
Еще один американский политик обнародует стенограммы разговоров с Зеленским 21
Зеленский назвал свою главную миссию на должности президента 63
Зеленский хотел прийти на пресс-марафон в спортивной форме после пробежки 27
Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент 24
В ОП отрицают встречу Зеленского с Кислиным в США 63
Обеспокоенные аграрии попросили Зеленского о встрече по продаже земли 53
Адвокаты Порошенко подали заявление в ГБР на Дубинского 63
Порошенко о разведении сил: Теряем около 30 населенных пунктов 77
Васильковский: План мирного урегулирования Медведчука помогает решить проблему поставок газа в ЕС 21
Зеленский на выставке оружия посидел в вертолете 44
ГБР пока не планирует объявлять подозрение Порошенко 40
Правительство согласовало кандидатуры двух глав ОГА 31

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Как сообщили ForUm’у  в пресс-службе главы государства, стороны провели телефонный разговор 9 октября вечером.

Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

Также он рассказал о ситуации с безопасностью в Донбассе. Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.  

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко указывает на отсутствие интереса в Кремле до проведения встречи в «нормандском формате».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2654 грн.
31
Теги