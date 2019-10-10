также в разделеПолитика
Зеленский упрекнул предшественников в нежелании проводить «нормандскую встречу» 8
Зеленский считает, что Андрушко спровоцировал Мендель 17
Зеленский сказал, готов ли на прямые переговоры с Путиным 21
ОПЗЖ: Александр Ткаченко узурпировал власть с целью личного обогащения 22
Количество украинцев с начала года сократилось на 1,5 млн человек 26
Еще один американский политик обнародует стенограммы разговоров с Зеленским 21
Зеленский назвал свою главную миссию на должности президента 63
Зеленский хотел прийти на пресс-марафон в спортивной форме после пробежки 27
Меркель пообещала Зеленскому помочь с организацией «нормандской встречи» 31
Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент 24
В ОП отрицают встречу Зеленского с Кислиным в США 63
Обеспокоенные аграрии попросили Зеленского о встрече по продаже земли 53
Адвокаты Порошенко подали заявление в ГБР на Дубинского 63
Порошенко о разведении сил: Теряем около 30 населенных пунктов 77
Васильковский: План мирного урегулирования Медведчука помогает решить проблему поставок газа в ЕС 21
Зеленский на выставке оружия посидел в вертолете 44
ГБР пока не планирует объявлять подозрение Порошенко 40
Правительство согласовало кандидатуры двух глав ОГА 31

Президент Владимир Зеленский объясняет, что в вопросе «посадок» коррупционеров связан с законодательством, которое не позволяет влиять на правоохранительные органы.

Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Украинская правда.

«Когда я пришел, на второй день я думал, мы будем всех коррупционеров сажать. При этом когда первые наручники надели.. все сказали «ай-яй-яй», президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: «ок», а я могу собирать совещания и обсуждать с правоохранителями, их действия? Ага, так нельзя… А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят: «этот человек убивает, лжет, был депутатом», я могу их спросить: где посадки людей. Ну, можно, но очень осторожно. Так я должен подбирать слова. Не дай Бог, это будет влияние», - сказал президент.

Зеленский рассказал, что регулярно собирает совещания с правоохранителями и «не влияя», спрашивает о результатах расследований. Относительно, в частности, ареста бывшего народного депутата Сергея Пашинского Зеленский предложил журналистам «выйти на улицу и спросить людей, Пашинский это бандит или нет? «Я даю вам 100%, сто человек спросите - сто человек скажут «да», - утверждает глава государства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2654 грн.
25
Теги