Президент Владимир Зеленский объясняет, что в вопросе «посадок» коррупционеров связан с законодательством, которое не позволяет влиять на правоохранительные органы.

Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Украинская правда.

«Когда я пришел, на второй день я думал, мы будем всех коррупционеров сажать. При этом когда первые наручники надели.. все сказали «ай-яй-яй», президент не имеет права влиять на правоохранительные органы. Я: «ок», а я могу собирать совещания и обсуждать с правоохранителями, их действия? Ага, так нельзя… А если ходит бандит по улице, мне звонят все и говорят: «этот человек убивает, лжет, был депутатом», я могу их спросить: где посадки людей. Ну, можно, но очень осторожно. Так я должен подбирать слова. Не дай Бог, это будет влияние», - сказал президент.

Зеленский рассказал, что регулярно собирает совещания с правоохранителями и «не влияя», спрашивает о результатах расследований. Относительно, в частности, ареста бывшего народного депутата Сергея Пашинского Зеленский предложил журналистам «выйти на улицу и спросить людей, Пашинский это бандит или нет? «Я даю вам 100%, сто человек спросите - сто человек скажут «да», - утверждает глава государства.