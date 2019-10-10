Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факт вербовки гражданина одной из стран Ближнего Востока представителями так называемого «министерства государственной безопасности ЛНР», которые действуют под контролем спецслужб РФ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что выпускник Луганского университета периодически посещал временно оккупированную территорию в частных делах. Во время последнего визита при пересечении линии разграничения через КПВВ «Станица Луганская» иностранца задержали представители «спецслужбы» боевиков. В наручниках и с мешком на голове люди в масках увезли его в подвальное помещение, обустроенное под тюремные казематы.

Трое суток иностранца удерживали в тюрьме, не выдвигая конкретных обвинений. Впоследствии под давлением угроз физической расправы боевики заставили иностранного гражданина согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Он должен был собирать для них информацию о других жителях стран Ближнего Востока, которые нахядятся или посещают ОРЛО или имеют бизнес на подконтрольной украинской власти территории.

По возвращении иностранца с так называемой «ЛНР» сотрудники украинской контрразведки разоблачили факт его вербовки «спецслужбой» боевиков. Мужчина дал правоохранителям подробные показания об обстоятельствах своего пребывания в застенках «МГБ» и вербовки террористами.

С начала 2019 контрразведчики СБУ обнаружили на Луганщине уже нескольких выходцев с Ближнего Востока, завербованных так называемым «МГБ ЛНР», для сбора на территории Украины сведений о своих соотечественников.