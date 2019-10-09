У святого апостола Иоанна Богослова есть пять фраз, которые способны исцелить.

Фото: митрополит Антоний

Об этом в день преставления святого апостола Иоанна Богослова рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь».

Митрополит Антоний процитировал слова из Евангелие: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 Ин. 4:16–18).

«Эти 5 фраз могут исцелить всякого, принявшего их. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Нет ничего сильней Божественной любви. Божественная любовь – исцеляющая сила, преображающая, оживляющая и спасающая. Она включает в себя все евангельские добродетели, все Божественные силы Христа. Она альфа и омега нашей жизни, мы появились благодаря ей и уйдем в вечность, слившись с ее нескончаемым потоком.

Развивая в себе те или иные добродетели, совершенствуясь в праведности, мы растим любовь в своем сердце. Чем больше наша любовь, тем теснее мы будем переплетены с Божественным потоком», - рассказал владыка.

Управделами УПЦ объяснил значение евангельских слов «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем».

«Эти слова значат, что не человек уже хозяин самому себе, а Бог пребывает в нем. Бог заполняет Свой сосуд Собой, наполняет его Святым Духом – и человек становится с Богом одним целым, неразделимым ни смертью, ни временем.

И тут происходит чудесное: пребывающий в Боге начинает видеть и чувствовать все так, как видит Бог. Он уже не осуждает, не лжет, не клевещет, не радуется неправде, а радуется правде и чистоте, милосердствует и сострадает. Пребывающий в Боге смиренно несет свой крест, но не сам несет, не падает под его тяжестью, а несет, поддерживаемый силой Божьей. Бог укрепляет на каждом шагу и дает необходимые силы», - объяснил владыка.

Митрополит Антоний рассказал, что означают слова евангелиста «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он».

«Пребывая постоянно перед Богом, соизмеряя с Ним все свои помыслы, мы постепенно учимся поступать по любви, действовать согласно Его воле. И это огромная свобода, дающая счастье и подводящая к блаженству. Можно абсолютно не переживать, что о тебе подумают другие, как оценят твои действия: осудят или одобрят. Главное – мы честны перед Богом, мы соделатели вместе с Ним добра и красоты, и нам достаточно, что Он знает наши намерения, видит наши мысли, слышит наши молитвы. Реакция других нам не важна», - отметил митрополит.

Владыка Антоний подчеркнул, что согласно словам апостола Иоанна Богослова, «в любви нет страха».

«Бог, Который есть любовь, является страшным для тех, кто сторонится Его.

Стремящемуся к Богу не страшны никакие напасти и болезни. Он исцеляется своей верой: все раны, душевные и физические, врачуются как елеем Его теплом и заботой, а они неисчерпаемы. Мы просто не пользуемся Божией любовью, игнорируем ее, надеемся только на себя, не позволяем Ему действовать в нашей жизни, не доставляем Ему радости общения с нашей душой, убираем Его всесильную, утешающую руку. Жизнь без Бога и есть мучение», - сказал митрополит.

Также в Евангелие есть слова «Боящийся несовершен в любви», о значении которых рассказал владыка Антоний.

«Кто имеет совершенную любовь, тот не падает. Любое падение в Боге – это духовный подъем. Падают лишь маловерные, не достигнувшие Его любви. Любовь не знает страха и меры», - подытожил владыка Антоний.