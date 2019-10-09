Президент Украины Владимир Зеленский посетил выставку «Оружие и безопасность», которая проходит в Киеве, и ознакомился с новейшими разработками военной техники, вооружения и оборудования. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба главы государства.

Он осмотрел мобильный комплекс «Нептун», представленный государственным предприятием «ГККБ «Луч» (входит в состав госконцерна «Укроборонпром»). «Нептун» - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей.

ГП «ГККБ «Луч» также представило противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» и «Корсар», перевозочный противотанковый ракетный комплекс «Барьер» и переносной противотанковый ракетный комплекс «Скиф».

Президент осмотрел стенд Государственного предприятия НПК «Искра», где ознакомился с мобильным смотровым 3D-радиолокатором, предназначенным для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

Кроме того, Зеленский посетил экспозиции Государственного научно-исследовательского института МВД Украины и Военного института телекоммуникаций и информатизации.

На стенде ООО «Украинская бронетехника» президент осмотрел специализированные автомобили «ВАРТА» и «НОВАТОР», а также авто для перевозки раненых.

Также глава государства ознакомился с экспозициями компании «НПО «Практика» и осмотрел оборудование разработанных ею БТР «Казак» и «Отаман».

Кроме того, президент ознакомился с разработками международной компании Hikvиsion, которая производит средства и системы видеонаблюдения. В 2016 году в тесном сотрудничестве с этой компанией был запущен проект «Безопасный город Киев».

Также Президент осмотрел беспилотные летательные аппараты, произведенные турецкой компанией BAYKAR Defense and Technologies.

На экспозиции ООО «Ибис» глава государства ознакомился с пистолетами Glock, Kimber и Ganik, ножами и патронами.

Зеленский осмотрел вертолеты Ми-8 МСБ и Ми-2 МСБ компании «Мотор-Сич», а также вертолет Airbus, приобретенный во Франции для нужд Национальной полиции, Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

«У нас должна быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных, очень рады новаторским изобретениям украинцев, конструкторских бюро. Надо быть очень мощными, чтобы армия была действительно высокого уровня», - сказал Президент в комментарии СМИ.