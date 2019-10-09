также в разделеПолитика
Васильковский: План мирного урегулирования Медведчука помогает решить проблему поставок газа в ЕС 9
ГБР пока не планирует объявлять подозрение Порошенко 13
Правительство согласовало кандидатуры двух глав ОГА 20
Зеленский собирает журналистов на пресс-марафон 151
Медведчук считает, что Зеленский, обещавший народовластие, не может игнорировать 73% украинцев, выступающих против открытия рынка земли 29
Загороднюк назвал «формулу Штайнмайера» медийным продуктом 29
Светличная претендует на пост заместителя секретаря СНБО 34
Луценко: Сытник хотел помочь Хиллари Клинтон на выборах 53
Адвоката Трампа пригласили дать показания об Украине 20
Политтехнолог: В вопросе русского языка Зеленский выглядит как «переодетый Порошенко», только Медведчук ведет себя последовательно 29
Веснянко: «Формула Штайнмайера» - это ракета-носитель для плана Медведчука по восстановлению мира 23
Лукашенко назвал РФ стороной конфликта на Донбассе 52
Трамп и Зеленский не поздравили Путина с 67-летием 53
Politico: Медведчук уверен, что правительство не имеет морального права менять закон о продаже земли без референдума 30
В представительстве НАТО в Украине поддержали «формулу Штайнмайера» 90
В Кремле возразили Пристайко: Россия настроена на «нормандский саммит» 39
Зеленскому предложили перенести Офис президента в Золотое 193
Корнилов: Офис Зелинского закрывает каналы, которые поддерживают украинского президента 180

Президент Украины Владимир Зеленский посетил выставку «Оружие и безопасность», которая проходит в Киеве, и ознакомился с новейшими разработками военной техники, вооружения и оборудования. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-служба главы государства.

Он осмотрел мобильный комплекс «Нептун», представленный государственным предприятием «ГККБ «Луч» (входит в состав госконцерна «Укроборонпром»). «Нептун» - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей.

ГП «ГККБ «Луч» также представило противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» и «Корсар», перевозочный противотанковый ракетный комплекс «Барьер» и переносной противотанковый ракетный комплекс «Скиф».

Президент осмотрел стенд Государственного предприятия НПК «Искра», где ознакомился с мобильным смотровым 3D-радиолокатором, предназначенным для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

Кроме того, Зеленский посетил экспозиции Государственного научно-исследовательского института МВД Украины и Военного института телекоммуникаций и информатизации.

На стенде ООО «Украинская бронетехника» президент осмотрел специализированные автомобили «ВАРТА» и «НОВАТОР», а также авто для перевозки раненых.

Также глава государства ознакомился с экспозициями компании «НПО «Практика» и осмотрел оборудование разработанных ею БТР «Казак» и «Отаман».

Кроме того, президент ознакомился с разработками международной компании Hikvиsion, которая производит средства и системы видеонаблюдения. В 2016 году в тесном сотрудничестве с этой компанией был запущен проект «Безопасный город Киев».

Также Президент осмотрел беспилотные летательные аппараты, произведенные турецкой компанией BAYKAR Defense and Technologies.

На экспозиции ООО «Ибис» глава государства ознакомился с пистолетами Glock, Kimber и Ganik, ножами и патронами.

Зеленский осмотрел вертолеты Ми-8 МСБ и Ми-2 МСБ компании «Мотор-Сич», а также вертолет Airbus, приобретенный во Франции для нужд Национальной полиции, Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы и Национальной гвардии.

«У нас должна быть еще более мощная армия. Мы уважаем наших военных, очень рады новаторским изобретениям украинцев, конструкторских бюро. Надо быть очень мощными, чтобы армия была действительно высокого уровня», - сказал Президент в комментарии СМИ.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2691 грн.
21
Теги