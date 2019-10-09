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В Украинском  католическом  университете хотели бы, чтобы совместная Евхаристия сблизила католиков с православными Украины.

 

Фото: официальный сайт УГКЦ

Такая точка зрения прозвучала на экуменическом семинаре во Львове, на котором православные и католические богословы искали новые модели объединения Киевских Церквей, сообщает официальный сайт УГКЦ.

«Надо говорить о Евхаристии примирения. Может мы бы совместно принимали эту Евхаристию, чтобы сблизиться. Если бы наши верующие видели, что мы служим вместе, то это оказало бы чрезвычайно положительное влияние на них. Если бы мы проповедовали единство, а не ненависть.  Дай Бог, чтобы мы вместе с православными братьями и сестрами решали те вызовы, которые возникают перед христианами Украины», - утверждает президент католического Института экуменических студий Иван Дацко.

 В свою очередь, проректор Киевской духовной академии и семинарии УПЦ Владимир Бурега подчеркнул ,что конфликт между Константинополем и Москвой – это не только конфликт с Украиной, это более глубокий конфликт о первенстве во Вселенской Церкви, о понимании этого первенства и определенной архитектуре межцерковных отношений.

«Томос – это не ситуативный документ, который отвечает на наши внутренние украинские проблемы, это исторический документ, который вписывает украинский вопрос в широкий круг общецерковных проблем современности»,- сказал Владимир Бурега.
ForUm

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