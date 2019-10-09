С приходом новой власти у верующих появилась надежда на защиту своих конституционных прав.
Фото: фейбук епископа Виктора (Коцабы)
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в эфире канала «Перший козацький».
«Появилась сдержанная надежда. Наверное, такими словами можно было бы охарактеризовать положение Украинской Православной Церкви и ее отношения с властью», – отметил епископ Виктор.
Архиерей УПЦ процитировал слова Президента Украины Владимира Зеленского, которые тот сказал в ходе встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем 8 августа 2019 года:
«Я буду отстаивать независимость Церкви. Государство не должно вмешиваться в дела Церкви».
Епископ Виктор отметил, что Зеленским тогда так и не было подписано подготовленное Фанаром совместное заявление.
«Позднее верующие Ровенской епархии встретились с Президентом и рассказали ему о притеснениях и гонениях со стороны активистов ПЦУ и некоторых представителей прежней власти. Около 200 православных украинцев из УПЦ, среди которых было около 30 священнослужителей, собрались в тот день у входа в международный аэропорт Ровно», - напомнил епископ Виктор.
Архиерей УПЦ отметил, что верующие канонической Церкви не добиваются каких-то особенных привилегий, а просят лишь о защите своих конституционных прав.
«Ведь мы не требуем ничего особенного. Да, мы самая крупная религиозная организация в Украине, которая насчитывает более 12 000 приходов, более 270 монастырей, практически 5 000 монашествующих, но мы не требуем к себе особого отношения. Мы требуем, чтобы было ровное отношение по закону ко всем религиозным организациям. Нам не нужно особого отношения», – подчеркнул епископ Виктор.
«Мы хотим, чтобы все жили согласно закону и Конституции Украины, и чтобы каждый человек имел возможность и свободу исповедовать свою веру», - сказал владыка Виктор.
По мнению иерарха УПЦ, сейчас притеснения канонической Церкви могут продолжаться лишь потому, что на многих постах остались представители прежней власти.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время