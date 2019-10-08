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Против украинской группы компаний «INDUSTRIAL INNOVATION GROUP» развернулась заказная дискредитационная кампания. Одним из исполнителей выступает программа «Стоп Коррупции», руководителем которой является журналист Роман Бочкала. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Именно на информационных ресурсах «Стоп коррупции» опубликовано сфальсифицированное «расследование» о IIG. Журналисты сфабриковали факты и выдали заведомо лживую информацию, в частности, о «российском следе» в нашей компании. Они прибегли к циничной манипуляции, сравнивая вымышленные события с реальными трагедиями на фронте в зоне проведения АТО.

Предполагаем, что заказчиками этого позорного материала могут быть бывший руководитель Полиграфкомбината «Украина» Максим Степанов и его заместитель, а ныне – председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк. Именно эти лица фигурируют в громких журналистских расследованиях о зарабатывании огромных сумм денег на изготовлении украинских паспортов и выводе миллиардов гривен в оффшоры.

Мы требуем от журналистов опровержения лживой информации и публичных извинений. Поскольку программа имеет название «Стоп Коррупции», предлагаем господину Бочкале сконцентрироваться на расследовании эстонских оффшоров Полиграфкомбината «Украина», а не заниматься сфабрикованными материалами. Господин Бочкала, покажите счета Максима Степанова в Эстонии и эстонского оффшора OU FEATURE.

Надеемся, что полученные за «грязную заказуху» деньги, исполнители перечислят ветеранам АТО, памятью которых цинично манипулируют в псевдо-расследовании.

В противном случае наша компания оставляет за собой право обратиться в суд. Также надеемся, что заработанных «грязных денег» псевдо-журналистам хватит на очень профессионального адвоката.

Также призываем всех украинских журналистов не продавать честь и достоинство своей профессии за грязные деньги жалких заказчиков.

Справка. INDUSTRIALINNOVATIONGROUPLLC (ОАЭ) — мировой лидер в области индустрии защищенной печати, биометрических систем, глобальных систем для государственных и корпоративных организаций. Это единственное в мире научно-промышленное объединение замкнутого цикла со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах, что обеспечивает в одной производственно-технологической цепочке изготовление электронных идентификационных документов на полимерной и бумажной основе. INDUSTRIALINNOVATIONGROUP владеет собственными 398 объектами интеллектуальной собственности и уникальными технологиями в области биометрии, выпуска высоко-защищенных документов, информационных систем, лазеров, поликарбоната, уникальных деметализированных голограмм, персонализированных с применением технологии I—Met, контактных и бесконтактных чипов, решений учета и контроля акцизных марок, комплексных решений для предотвращения подделки и фальсификации товаров и документов.
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