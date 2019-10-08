В киевском Доме кино 7 октября состоялась церемония открытия XVII Международного фестиваля православного кино «Покров».

Фото: УПЦ

В этом году фестиваль посвящен семье и проходит под лозунгом «Семья - малая церковь», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

В начале торжественного мероприятия к собравшимся с напутственным словом обратился руководитель проекта, глава Синодального отдела УПЦ по делам молодежи архиепископ Иона (Черепанов).

«Фестиваль собрал людей неравнодушных, которые всем сердцем стремились рассказать о своей вере, о Христе», - сказал владыка.

Он рассказал, что жюри среди 200 работ выбрало 68 картин: «я надеюсь, что вы, зрители, оцените насколько эти фильмы удались».

О своем опыте семейной жизни рассказали протоиерей Александр Клименко, победитель песенного конкурса «Голос страны»; семья Могильных - протоиерей Николай и матушка Виктория.

По мнению отца Александра Клименко, главный подвиг - семейный. Он рассказал, что главное в воспитании детей - любовь и правильное понимание ее границ. При этом он обратил внимание на другой вид семьи - монашеский. «Каждый монах имеет Матерь - Матерь Небесную и имеет Отца - Отца Духовного».

Далее со своими историями и поздравлениями выступили еще ряд семей, известных певцов и артистов.

Традиционную премию «Милосердие» вручили глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, директор фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы Дмитрий Сергеев и народный депутат Нестор Шуфрич.

С приветствием выступил президент фестиваля «Покров» народный депутат Украины Андрей Деркач, который уже в 17-й раз объявил об открытии кинофорума.

Членов жюри представил директор кинофестиваля «Покров» протоиерей Александр Акулов и пригласил всех на просмотр кинофильмов 8-10 октября.

Просмотры конкурсных работ проходят в киевском Доме кино 8 и 9 октября с 11.00 до 22.00, а 9 октября с 11.00 до 16.00. Вход свободный.

Ознакомиться со списком всех фильмов-участников кинофестиваля «Покров» и узнать подробности форума можно на сайте pokrovkino.com.

Далее зрителям была предложена премьера фильма «Варавва» (2018, режиссер: Евгений Емелин).