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Украинское правительство выступает против предоставления права избираться в Верховную Раду боевикам самопровозглашенных республик на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Свободы слова» на ICTV.

«Мы хотим объяснить украинскому народу то, что его безопасность – это приоритет для нас, для нового правительства. То, что суверенитет и территориальная целостность нашего государства – это приоритет для нас. Возвращение нашей земли, в частности Крыма – это приоритет для нас... И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... И не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая «красная линия». И таких «красных линий» очень много, в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение», - заявил министр.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.
ForUm

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