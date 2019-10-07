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В социальных сетях верующие пишут, что думают об инициативе депутата разрешить в Украине эвтаназию.

Фото: Центр информации УПЦ

Центр информации Украинской Православной Церкви на официальных страницах в Фейсбук и в Инстаграм предлагает пользователям ответить на вопрос: «Нужно ли на законодательном уровне разрешать в Украине эвтаназию?».

Поводом для дискуссии стала инициатива народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Гео Лероса, который написал на своей странице в Фейсбук о том, что планирует в течение года внести в Верховную Раду законопроект о разрешении эвтаназии.

«Право неизлечимобольных прервать свою жизнь, должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания», - написал Гео Лерос.

Принять участие в опросе можно здесь и здесь.

Пользователям предлагается высказать свое мнение кратко, или предоставить развернутый ответ в комментариях под опросом.

В опросе участвуют пользователи соцсетей из разных регионов Украины, а также из-за рубежа.
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