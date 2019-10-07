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Украинская Православная Церковь в вопросе обмена пленными подчеркивает свое пожелание - это должен быть обмен «всех на всех».

Фото: скрин, Ютуб

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) в программе «Добро и зло» на телеканале «НАШ».

«Это приоритетный вопрос (обмен пленными, - ред.), которым мы, по мере своих сил, занимаемся. Существуют реабилитационные центры, оказывающие помощь не только военнопленным, не только тем ребятам, которые воевали и вернулись снова в свои дома и требуют духовной опеки, но и их семьям. Наша позиция, позиция Украинской Православной Церкви, наше желание - это обмен «всех на всех»», - сказал епископ Виктор.

В свою очередь, глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов отметил, что «компромисс - это всего лишь одна из стратегий, что предполагает уступку с двух сторон».

Он подчеркнул, что для Украинской Православной Церкви наиболее важна «человеческая ценность, ценность человека, как творения Божьего, ценность человека с его потенциалом, потому что, чтобы быть патриотом, для этого нужно жить, творить, любить. Любить Родину, любить народ, любить все, что здесь есть. Я думаю, что это основной посыл, который дает двигаться навстречу другим людям. Любовь и милосердие. Очень часто эти вещи без оружия обезоруживают и дают возможность действовать очень эффективно».
ForUm

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