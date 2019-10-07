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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который скрывается в России, во прослезился во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Видео интервью опубликовано на YouTube-канале журналиста, сообщает LB.ua.

Азаров рассказал о своем видении ситуации в Украине. Он раскритиковал прошлую и нынешнюю власть.

Говоря о том, в чем главная ошибка экс-президента Виктора Януковича, Азаров сказал, что тот «не поверил спецслужбам и недостаточно серьезно отнесся к реализации государственного переворота». При этом он напомнил о «внешнем давлении» Запада, который призывал его не применять силу.

Отвечая на вопрос, жаль ли ему Донбасс, экс-премьер прослезился.

«Проходит российский конкурс «Голос», выступал шахтер из Макеевки и пел украинские народные песни, и так пел - ему аплодировали, я аплодировал, у меня слезы, грубо говоря, текли. И он стал победителем этого конкурса», - сказал Азаров. В этот момент его голос задрожал и он пустил слезу.

На самом деле макеевский шахтер пел не «украинские народные песни», а «Спят курганы темные» и «Живет моя отрада».

Азаров вспомнил о разрушенной инфраструктуре, в частности - о Донецком аэропорте и стадионе «Шахтер». Он также заявил, что не намерен отказываться от украинского гражданства.
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