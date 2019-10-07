Даже если предположить, что все Поместные Православные Церкви признают Православную Церковь Украины, все равно это будет неправда, которая не продлится долго.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук.

Он рассказал о беседе с одним иерархом Элладской Православной Церкви, который, на вопрос о том, признает ли Элладская Церковь новообразованную ПЦУ, ответил: «А разве это что-то изменит?».

«Конечно, нет. Ведь проблема не в этом, не в признании или непризнании, а проблема глубже и проблема в другом. Ведь действительно, в таком случае ничего не изменится, черное не станет белым, а белое – черным. Даже если кто-то и будет пытаться так думать, но ведь реальность не изменить», – написал священнослужитель.

По мнению спикера УПЦ, даже если допустить, что Элладская Церковь признает ПЦУ, это никак не решит проблему: «Это даст каноничность "ПЦУ"? Нет. Это сделает УПЦ неканонической? Нет. Это ничего не изменит, а только породит еще большие проблемы внутри самой Элладской Церкви в частности и мирового Православия вообще. И это очень хорошо понимает Архиепископ Иероним и большинство архиереев ЭПЦ. И поэтому не спешат. И правильно делают».

При этом он добавил, что даже если ПЦУ признают все Поместные Церкви, «все равно это будет неправда, которая не продлится долго», и в истории Церкви такие случаи бывали.

«Ересь монофелитства, VII век, Византия. Ересь абсолютно кабинетная, родилась в высоких кабинетах патриархов, императоров и пап. И тогда все присели, все молчали, хотя многие понимали, что это ересь. Но ведь это император сказал, да еще и Патриарх Константинопольский, и не один Патриарх, а несколько их было, которые придерживались этой ереси, и даже один папа. Ничего не напоминает? Разве авантюра с томосом не из кабинетов вышла? Причем из конкретных кабинетов – патриарших и президентских», – пояснил отец Николай.

Он напомнил, что тогда против выступил только преподобный Максим Исповедник, который за это был осужден, подвергнут мучениям и сослан.

«Прошло 18 лет, был собран VI Вселенский собор в 680 году по вопросу монофелитства. Патриархов и пап, которые исповедовали эту ересь, осудили, а преподобного Максима оправдали. Правда, посмертно. Но истина церковная восторжествовала», – подчеркнул священнослужитель.

Поэтому, по его мнению, «нечего волноваться и нам в Украине».

«После того, что мы пережили, нам уже это не страшно. Приходы укрепились, стали более сплоченными. Любое возможное признание для нас ничего не изменит. При этом я не верю, что Элладская Церковь признает. Там слишком все сложно, я уже говорил раньше на эту тему и последние новости из греческого мира подтверждают то, что вопрос как минимум будет отложен», – написал протоиерей Николай, предложив и всем украинским православным «посмотреть на эту проблему со стороны, со стороны слов мудрого греческого архиерея – не суетиться, а успокоиться и послушать тишину, ведь в тишине спокойный, невозмутимый разум может думать лучше, чем возбужденный и взволнованный».