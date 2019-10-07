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Левоцентристская Социалистическая партия получила большинство голосов на всеобщих выборах в Португалии в воскресенье – после формирования коалиции партия продолжит руководить страной в следующие 4 года. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

Социалисты получили 106 мест, по сравнению с 77 для Социал-демократической партии, занявшей второе место.

Парламент избирает правительство, как правило, из членов партии, которая имеет большинство в парламенте.

Социалисты, однако, не дотянули до парламентского большинства. Они могли бы продолжить руководить страной как правительство меньшинства или заключить союз с другими левоцентристскими партиями для принятия законодательства, как они сделали в свой последний срок с португальской Коммунистической партией и леворадикальным блоком.

Антонио Кошта, лидер социалистов и действующий премьер-министр, заявил, что он начнет переговоры с другими партиями с целью обеспечения политического соглашения на ближайшие четыре года.

«Политическая стабильность имеет важное значение для международного авторитета Португалии», - сказал Кошта в победной речи.

Он сказал, что его будущее правительство будет продолжать свои усилия по улучшению государственных финансов Португалии.

Левый блок, который получил 19 мест, заявил, что готов начать переговоры с социалистами по правительственной программе.

Небольшие маргинальные партии также получили несколько мест, и некоторые из них могут стать партнерами социалистов в формировании правительства.

Кошта пришел к власти четыре года назад, пообещав отменить меры жесткой экономии, введенные во время финансового кризиса в Европе, когда Португалия нуждалась в международной помощи.
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