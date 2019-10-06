также в разделеМир
Сотрудники ФБР допросили в США депутата Госдумы 8
На границу Турции и Сирии направлены техника и военные 29
США опровергли сообщение о провале переговоров с КНДР 18
ООН призывает запретить вещества, которые используются в производстве многих товаров 37
В столице Шотландии люди вышли на марш за независимость 75
Турция начинает новую операцию в Сирии 112
Трамп хочет сократить штат Совета национальной безопасности 22
СМИ сообщают о ранении подростка на протестах в Гонконге 15
Microsoft зафиксировала атаки хакеров из Ирана 19
Полиция Калифорнии задержала школьницу с заряженным пистолетом 18
В ООН призвали власти Ирака и демонстрантов к диалогу 25
США испытали новую противокорабельную крылатую ракету 46
Из-за протестов в Ираке погибло более 40 человек 78
США отменяют визы для граждан Польши 72
США снова отказали в визах российским дипломатам 62
Президенту Финляндии не понравилось, что Трамп шлепнул его по колену 78
Великобритания смягчила санкции против РФ 45
В США разбился бомбардировщик, погибли 7 человек 61

Власти Саудовской Аравии, которые меняют законодательство для развития туризма в стране, позволили незамужним иностранным парам снимать один гостиничный номер вместе.

Об этом сообщает BBC.

Ранее пары должны были доказать, что они замужние, чтобы получить один гостиничный номер на двоих. Теперь это правило отменено.

Также в рамках «туристической либерализации» правительство королевства позволило женщинам оставаться на ночь в гостинице одним. Это правило распространяется и на гражданок Саудовской Аравии, одновременно местные пары по-прежнему должны показать документы о браке, чтобы снять номер вместе.

Также в новых правилах говорится, что женщины из других стран не обязаны «полностью прикрываться», но местные власти рассчитывают, что они будут одеваться «скромно». Алкоголь останется под запретом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
47
Теги