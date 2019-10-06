Об этом сообщает BBC.

Ранее пары должны были доказать, что они замужние, чтобы получить один гостиничный номер на двоих. Теперь это правило отменено.

Также в рамках «туристической либерализации» правительство королевства позволило женщинам оставаться на ночь в гостинице одним. Это правило распространяется и на гражданок Саудовской Аравии, одновременно местные пары по-прежнему должны показать документы о браке, чтобы снять номер вместе.

Также в новых правилах говорится, что женщины из других стран не обязаны «полностью прикрываться», но местные власти рассчитывают, что они будут одеваться «скромно». Алкоголь останется под запретом.