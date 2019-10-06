Власти Саудовской Аравии, которые меняют законодательство для развития туризма в стране, позволили незамужним иностранным парам снимать один гостиничный номер вместе.
Об этом сообщает BBC.
Ранее пары должны были доказать, что они замужние, чтобы получить один гостиничный номер на двоих. Теперь это правило отменено.
Также в рамках «туристической либерализации» правительство королевства позволило женщинам оставаться на ночь в гостинице одним. Это правило распространяется и на гражданок Саудовской Аравии, одновременно местные пары по-прежнему должны показать документы о браке, чтобы снять номер вместе.
Также в новых правилах говорится, что женщины из других стран не обязаны «полностью прикрываться», но местные власти рассчитывают, что они будут одеваться «скромно». Алкоголь останется под запретом.
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