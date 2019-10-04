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В Станице Луганской ввели в эксплуатацию временный обходной мост на линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба ООС. 

«Сегодня был введен в эксплуатацию временный обходной мостик, который позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещение», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что в течение следующих дней строители продолжат работы непосредственно на разрушенном участке моста: будет осуществлен демонтаж разрушенной части моста и деревянных трапов и тому подобное.

Обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.
ForUm

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