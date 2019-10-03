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В Маронитском патриархате опровергли информацию о том, что визит делегации новой Церкви Украины (ПЦУ) в Ливан летом этого года якобы прошел по приглашению католического Маронитского патриарха Антиохийского и всего Востока.

Фото: Правмир

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Маронитской патриархии.

«Маронитский Патриарх Антиохийский и всего Востока кардинал Бешара Бутрос ар-Раи никогда не направлял приглашения ПЦУ, о чем поспешили сообщить в ПЦУ и распространить в украинских СМИ», - сообщил источник.

Он пояснил, что члены одной маронитской семьи привезли с Украины статую святого Марона и установили ее в своей деревне в Ливане. Чтобы отпраздновать освящение статуи, семья направила приглашение всем украинским Церквам.

«По просьбе украинских маронитов патриархия оказала христианское гостеприимство членам делегации, даже не зная, кто они", - подчеркнули в патриархии, добавив, что контакты ее представителей с членами делегации "никогда не выходили за рамки простых вежливых приветствий, и никогда не было даже упоминания о приглашении посетить Ливан с официальным визитом, направленном главе ПЦУ или какому-либо иному клирику».

Ознакомившись с не соответствующим действительности сообщением о визите делегации ПЦУ, Маронитская патриархия потребовала через своих представителей в Украине исправить содержащуюся в сообщении ложную информацию. Однако, по информации источника, в ПЦУ отказались вносить исправления.

«В Маронитской патриархии возмущены нечистоплотностью методов новой украинской структуры, которая отчаянно пытается добиться признания неправедным путем, однако ее представители дискредитировали себя своим собственным поведением», - заключил источник.
ForUm

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