также в разделеРелигия
В Чернигове верующие УПЦ отметили день памяти святого князя Игоря 12
В РПЦ подчеркнули, что каноническая территория Церкви включает 16 независимых государств 28
В УПЦ дали оценку действиям Зеленского и «формуле Штайнмайера» 19
На Волыни неизвестные украли из храма УПЦ две иконы 20
Митрополит Антоний объяснил, почему люди лгут 29
В Турции Патриарх Варфоломей не разрешил служить митрополиту из Болгарии 43
В Одессе УПЦ объявила сбор продуктов питания, одежды и медикаментов нуждающимся 17
На Закарпатье построят храм УПЦ в честь собора Карпатских святых 18
В Церкви объяснили, откуда у человека возникает желание самоубийства 17
У жителей столицы есть возможность научиться церковному пению 24
На Соборе Элладской Церкви не будут рассматривать «украинский церковный вопрос» 40
Глава УГКЦ заявил, что «от войны на Донбассе устали только те, кто хочет спасти свою шкуру» 26
На Закарпатье в магазинах и аптеках стартовал православный проект «Полки добра» 12
На Винниччине православные почтили Барскую икону Богородицы 12
Верующие УПЦ прошли крестным ходом из Луцка в Жидычин к общине захваченного храма 15
На Буковине верующие УПЦ просят Зеленского сменить главу ОГА 20
В Херсонской области более 100 священников УПЦ ищут пути работы с молодежью 25
В УПЦ рассказали, в чем опасность современных методов трансплантологии 16

В Запорожской области, в селе Константиновка, 2 октября, в храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы православные отметили день памяти святого исповедника Митрофана Воздвиженского

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии УПЦ, в этот день состоялась соборная служба священников Мелитопольского районного благочиния. Праздничное богослужение возглавил благочинный архимандрит Макарий (Шадрин).

Протоиерей Олег Ковалев, автор книги «Свидетели веры Запорожского края» в конце богослужения рассказал о жизни и деятельности святого исповедника Митрофана Воздвиженского.

* Митрофан Воздвиженский родился 4 июня 1886 года в селе Великом Волчанского уезда Харьковской губернии.

В 1909 году Митрофан Воздвиженский был рукоположен в сан диакона к Трехсвятительской церкви при Таврической духовной семинарии, в 1918 году - во иерея. После революции стал настоятелем храма в честь Святителя Николая села Ново-Даниловка.

В 1931 году был арестован Акимовским ГПУ, но через пять дней отпущен.

6 августа 1937 года отец Митрофан был арестован Акимовским РО НКВД и заключен в Акимовскую тюрьму. На момент ареста имел жену Татьяну Онуфриевну 43-х лет и 4-х дочерей: На священника было заведено уголовное дело № 55/575. Его обвиняли в «контрреволюционной агитации террористического направления», которая заключалась в том, что он во время переписи призывал людей писаться верующими, распространяя слухи, что неверующим на лбу будет поставлена «печать Антихриста», говорил, что «в сов.власти сидят антихристы», что «Сталина убить не грех и весь ЦК». На единственном допросе священник все обвинения отвергает, утверждая, что он всегда говорит только правду, и никакой агитацией никогда не занимался.

10 октября 1937 года тройкой НКВД отец Митрофан осужден по ст. ст. 54-8, 54-10 УК УССР; приговор: заключить в ИТЛ сроком на 10 лет. В нечеловеческих условиях ГУЛАГА он не прожил и года. Смерть праведника наступила в Локчимлаге Коми АССР 2 октября 1938 года.

Постановлением прокуратуры Запорожской области от 27 сентября 1989 года отец Митрофан Воздвиженский был реабилитирован.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
10
Теги