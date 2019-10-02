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Патриарх Варфоломей не позволил болгарскому митрополиту Киприану служить в храме болгарской общины Константина и Елены в турецком городе Эдирне.

Фото: ortodossiatorino.net

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское издание «Монитор».

«Нам объявили, что служить будут только четыре болгарских священника от Старозагорской епархии и два певца, поэтому я появился в храме после окончания литургии, чтобы поздравить местную болгарскую общину с юбилеем храма», - цитирует митрополита Киприана болгарское издание.

По церковным канонам, для того, чтобы архиерей мог служить в чужой епархии, он должен получить благословение ее руководителя.

Митрополит Киприан также сказал, что не получил никаких объяснений причин отказа.

Болгарский епископ предположил, что отказ был получен из-за церковных проблем в Украине, поскольку болгарский Синод все ещё не дал окончательного ответа, признает ли он новую украинскую церковь, созданную при поддержке Константинополя.

В качестве еще одной возможной причины отказа митрополит указал на то, что в 2010 году во дворе храма Константина и Елены в Эдирне болгарская община поставила бюст-памятник экзарху Иосифу, который начинал движение за отделение Болгарской православной церкви от Константинопольского патриархата в 1860 году.

До сих пор митрополиту Киприану не отказывали в службах в болгарских храмах на турецкой территории, которые находятся в юрисдикции патриарха Варфоломея.
ForUm

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