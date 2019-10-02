В Винницкой области в Барском женском монастыре 1 октября состоялись празднования в честь Барской иконы Пресвятой Богородицы.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Божественную литургию в обители возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

За богослужением молились сестры Барского монастыря во главе с настоятельницей игуменьей Антонией (Стаценко), а также многочисленные прихожане и паломники.

После Богослужения в обители состоялся крестный ход.

*В 1887 году в Барском монастыре состоялись торжества по случаю 50-летия возвращения этой обители в Православие. Празднование состоялось 1 октября, которое стало особым днем почитания чудотворной Барской иконы Божией Матери. Барская икона была известна случаями чудесных исцелений еще с XVII века.