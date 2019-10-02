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Политическая партия «Голос» требует президента Владимира Зеленского объяснить на закрытом заседании парламента, какой документ подписан в Минске.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба политсилы.

«Из имеющейся информации невозможно понять: кто и какие договоренности достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей «формулы Штайнмайера», - говорится в нем.

«Мы категорически против проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса без полного безусловного контроля украинского государства над украинско-российской границей. Любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан. Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей. Если контроля за границей не будет, выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными, даже если таковыми их назовут международные эксперты», - подчеркнули в партии.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.
ForUm

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