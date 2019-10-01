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В Одесской области Служба безопасности Украины задержала руководителей структурных подразделений Нацполиции и пограничников, которые требовали деньги с подчиненных, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что начальник одного из районных отделений ГУ Нацполиции Одесской заставлял 12 своих подчиненных систематически платить «дань». «Такса» капитана составляла 1000 гривен за смену и дополнительно по 100 долларов США с каждого полицейского, которые они «зарабатывали» на сокрытии уличенных админнарушений, в частности проезд грузовиков без документов, мелких нарушений в сфере торговли и изобличению лиц в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от смены в помещении дежурной части райотдела полиции.

Кроме того, руководитель структурного подразделения одного из пограничных отрядов Одесского региона также требовал деньги с подчиненных. В его обязанности входило проведение служебных расследований в отношении сотрудников отряда по фактам недостачи и излишков материальных ценностей. За «закрытие глаз» на эти факты злоумышленник требовал платить часть суммы от выявленных нарушений. Правоохранители задержали пограничника после получения денег от подчиненного вблизи кафе в Белгород-Днестровске.

По обоим фактам начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с территориальным управлением ГБР в Николаев под процессуальным руководством прокуратуры. Пограничник задержан также при содействии Управления внутренней и собственной безопасности «Юг» ГПСУ.
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