В Афинах, 1 октября, в преддверии предстоящего Архиерейского собора, проходит заседание Постоянного Священного Синода Элладской Православной Церкви.

Фото: orthodoxianewsagency.gr

Об этом сообщает «Orthodoxia news agency».

Как сообщается, несмотря на то, что повестка дня заседания Архиерейского собора, который пройдет в октябре, уже опубликована, Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним «ищет формулу для позиции, которую Элладская Церковь займет относительно автокефалии ПЦУ».

Как сообщалось, в августе, на заседании Священного Синода Элладской Православной Церкви рассматривался вопрос предоставления автокефалии ПЦУ. Члены Синода пытались найти ответы на два вопроса: имеет ли право Константинопольский патриарх даровать автокефалию любой православной епископии, и может ли он принимать апелляции от иерархов всей Православной Церкви. Последний вопрос был связан с бывшим митрополитом Киевским Филаретом, который был извергнут из сана и анафематствован Русской Церковью.

Кроме того, обсуждался также и вопрос о нарушении патриархом Варфоломеем экклезиологических требований и условий из-за предоставления автокефалии ПЦУ, не имеющих рукоположения и преданных анафеме.

Эти вопросы спровоцировали разделение между митрополитами «новых земель» и теми, что находятся в юрисдикции Элладской архиепископии.