Документальный проект «Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия», снятый телеканалом «Интер» к 30-летию возрождения монашеской жизни в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, получил приз V Международного фестиваля православного кино «Сильные духом», который состоялся с 25 по 28 сентября в городе Крушевац (Сербия).

Фото: Фома в Украине

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сообщил главный редактор «Интера», соавтор фильма и руководитель проекта «Журнал "ФОМА в Украине"» Антон Никитин.

Всего в рамках фестиваля было показано 15 фильмов из Украины, Армении, Беларуси, Греции, Грузии, России и Сербии.

В номинации «Документальное кино» первое место присудили фильму «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия», который ранее уже был отмечен наградами фестиваля «ТЭФИ-Содружество» и X Международной Киноассамблеи на Днепре.

Как сообщалось, фильм «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия» был снят к 30-летию возрождения в Лавре монашеской жизни, которое отмечалось летом 2018 г. Авторы фильма – Антон Никитин и Ольга Марикуца, режиссер – Лусине Колыхалина. Премьера фильма состоялась в канун Дня Крещения Руси, вечером 27 июля 2018 года.