Каждый человек думает, что его духовный крест — самый трудный, но Господь возлагает на нас только тот крест, который нам по силам.

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Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в день памяти преподобного Кукши Одесского, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Когда человек несет правильно свой духовный крест, тогда Крест помогает человеку очиститься от греховности», — сказал Митрополит Онуфрий.

По его словам, один из святых, который является примером крестоношения, — преподобный Кукша. Его жизненным крестом было смиренное перенесение презрения, пренебрежения, оскорблений — и никогда он не роптал, а благодарил за все Бога.

«Преподобный Кукша, по слову Евангелия, любил своих врагов, благословлял их и молился за тех, кто его обижал. И он стал святым. Потому, что покорно, с благодарностью нес свой крест», — добавил владыка.

Как отметил Предстоятель УПЦ, верующие должны брать пример с преподобного Кукши, а не сетовать, что наш крест — самый тяжелый.

Предстоятель также заверил, что Господь возлагает на нас только те кресты, которые мы можем нести.

«Господь дает нам силу нести наш крест. И для нас главное — не отбросить Божественную силу, не отвернуться от нее, но дать ей место в своей душе — через молитву, через покаяние, тогда также будем нести свои кресты на спасение своей души», — пояснил владыка.

Именно поэтому каждый христианин должен достойно нести свой жизненный крест.

«Пусть Господь помогает нам в своей жизни подражать прп. Кукше Одесскому, который был благодарным крестоносителем… и показал нам ту духовную пользу, которую человек получает от правильного крестоношения. И то, что получил преподобный, — это святость», — пожелал Блаженнейший владыка.