Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Ракета оснащена специальным двигателем Raptor, который разработанный специально для Starship. Двигатель работает на криогенном метане и жидком кислороде.

В SpaceX утверждают, что сейчас Starship является самой мощной ракетой в мире, которая может доставлять людей на другие планеты.

Raptor is a full-flow, staged combustion rocket engine powered by cryogenic methane and liquid oxygen pic.twitter.com/7JCvK4Gm6b