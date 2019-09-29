Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Ракета оснащена специальным двигателем Raptor, который разработанный специально для Starship. Двигатель работает на криогенном метане и жидком кислороде.

В SpaceX утверждают, что сейчас Starship является самой мощной ракетой в мире, которая может доставлять людей на другие планеты.

Raptor is a full-flow, staged combustion rocket engine powered by cryogenic methane and liquid oxygen pic.twitter.com/7JCvK4Gm6b — SpaceX (@SpaceX) 29 сентября 2019 г.

Сам корабль рассчитан на многоразовое использование. Его конструкция максимально устойчивая к перегрузкам и нагревам.

Starship сможет перевозить около 100 пассажиров и такое количество груза, которое будет необходимо для построения городов на Луне и Марсе.

Презентацию нового корабля Маск провел на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.

SpaceX — это американская частная компания, производитель ракет-носителей Falcon и космических кораблей Dragon, Созданная Маском.