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Гендиректор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который сможет доставлять грузы и людей на Марс и Луну.

Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

Ракета оснащена специальным двигателем Raptor, который разработанный специально для Starship. Двигатель работает на криогенном метане и жидком кислороде.

В SpaceX утверждают, что сейчас Starship является самой мощной ракетой в мире, которая может доставлять людей на другие планеты.

Сам корабль рассчитан на многоразовое использование. Его конструкция максимально устойчивая к перегрузкам и нагревам.

Starship сможет перевозить около 100 пассажиров и такое количество груза, которое будет необходимо для построения городов на Луне и Марсе.

Презентацию нового корабля Маск провел на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.

SpaceX — это американская частная компания, производитель ракет-носителей Falcon и космических кораблей Dragon, Созданная Маском.
ForUm

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