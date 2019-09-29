Об этом сообщает SpaceX в Twitter.
Ракета оснащена специальным двигателем Raptor, который разработанный специально для Starship. Двигатель работает на криогенном метане и жидком кислороде.
В SpaceX утверждают, что сейчас Starship является самой мощной ракетой в мире, которая может доставлять людей на другие планеты.
Raptor is a full-flow, staged combustion rocket engine powered by cryogenic methane and liquid oxygen pic.twitter.com/7JCvK4Gm6b— SpaceX (@SpaceX) 29 сентября 2019 г.
Сам корабль рассчитан на многоразовое использование. Его конструкция максимально устойчивая к перегрузкам и нагревам.
Starship сможет перевозить около 100 пассажиров и такое количество груза, которое будет необходимо для построения городов на Луне и Марсе.
Презентацию нового корабля Маск провел на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.
SpaceX — это американская частная компания, производитель ракет-носителей Falcon и космических кораблей Dragon, Созданная Маском.
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