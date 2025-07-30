Угоди України та США щодо зброї: Зеленський погодив основні принципи

Президент Володимир Зеленський погодив 30 липня основні принципи угод України зі Сполученими Штатами щодо зброї.

Голова держави повідомив про погодження основних принципів угод України та США щодо зброї.

– Масштабні угоди, я говорив про них із Президентом Трампом, і я дуже-дуже розраховую, що ми зможемо все це виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже – наших союзників, наших партнерів, – сказав він.

Зеленський заявив, що Україна дуже цінує принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру. За його словами, саме зараз треба діяти, щоб примушувати Росію до миру.