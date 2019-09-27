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Христиане любят и почитают Крест Господень, потому что на нем совершено наше спасение. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Lavra.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал на проповеди во время литургии в Крестовоздвиженском храме Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, в день празднования Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня.

«Мы с любовью и благоговением поклоняемся Святому Древу, потому что на нем совершено наше спасение. Господь захотел принять на Себя наказание за наши грехи, Он выбрал самую позорную смерть – на кресте. Никто не мог насильно заставить Его, но Он Сам восхотел взойти на Крест. Поэтому мы должны его любить и чтить», – сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви.

Как отметил Архипастырь, на Кресте Господь разорвал рукописание наших прегрешений и дал ему такую силу, что ею прогоняются демоны.

«На Кресте Господь освободил нас от власти диавола. Церковь воспевает его очень красиво так: “Крест – хранитель всея вселенныя, Крест – красота Церкве, Крест – царей держава: Крест – верных утверждение, Крест – Ангелов слава и демонов язва”. От креста исходит та сила, которая все освящает, прогоняет от нас невидимых темных духов, которые ищут погибели человеческой. Блажен тот, кто осеняет себя крестом, носит на себе святой крест и почитает его», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Пусть силой Животворящего Древа Господь помогает нам преодолевать все трудности и искушения, хранить между собой любовь, а в будущем веке сподобит нас стать причастниками вечного блаженства!» – пожелал верующим Предстоятель Украинской Православной Церкви.
ForUm

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