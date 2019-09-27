Украинские дипломаты продолжают реализацию религиозной политики предыдущей власти, несмотря на заявления Зеленского о невмешательстве государства в церковные дела.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук, комментируя встречу Посла Украины в Греции Сергея Шутенко с иерархом Элладской Православной Церкви.

«Интересно, почему, когда власть сменилась, дипломаты продолжают реализовывать религиозную политику предыдущей власти, которая породила так много проблем и конфликтов в религиозной жизни страны и показала свою не только неэффективность, но и вредность», - отметил священник УПЦ.

Он предположил, что МИД, возможно, делает это по инерции, продолжая выполнять указания, которые получили еще год назад.

«Де-факто, государственный орган лоббирует интересы одной из многих религиозных организаций, которые есть в Украине. Более того, признание или не признание "ПЦУ" - это чисто внутрицерковное дело, но никак не государственное», - уточнил протоиерей Николай Данилевич.

Глава ОВЦС УПЦ поинтересовался, почему украинское государство в лице своего Посла «так переживает» именно за ПЦУ, а не, например, за УПЦ - крупнейшую религиозную организацию страны, или же за украинских мусульман или протестантов: «Особенно за то, чтобы они там внутри своих мусульманских или протестантских миров с кем-то объединялись или чтобы их кто-то там признал? Ведь и у них внутри также много подобных проблем есть».

«Некоторые греческие СМИ даже написали, что Посол Сергей Шутенко передал "волю украинского народа". Это очевидная неправда. "Волю небольшой части украинского народа" - это была бы правда. Ведь на самом деле, воля подавляющего большинства украинского народа заключается в том, чтобы власть не вмешивалась в церковные дела. Кроме того, такие действия украинских дипломатов не соответствуют религиозной политике Президента Зеленского, который неоднократно заявлял о необходимости принципиального невмешательства государства в церковные дела», - резюмировал протоиерей Николай Данилевич.

Как сообщалось, 26 сентября Посол Украины в Греции Сергей Шутенко встретился с главой Комитета канонического права Священного Синода Элладской Православной Церкви митрополитом Хризостомом. Как сообщил сам Сергей Шутенко, с греческим иерархом он обсудил «широкий круг вопросов, связанных с признанием Православной Церкви Украины».