27 сентября христиане византийского обряда (православные и греко-католики) отмечают один из двунадесятых праздников – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господнего, или Крестовоздвижение.

Праздник был установлен церковью в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места Распятия Иисуса Христа.

Само же название праздника обусловлено обычаем церкви на Востоке ритуально воздвигать крест во время богослужения (то есть поднимать Крест для обозрения всеми молящимися).

История праздника

Согласно преданию, в 326 году мать императора Константина Елена отправилась в Иерусалим на поиски христианских святынь. Тогда были обретены Крест, а также Гроб Господень (пещера, где был погребен и на третий день воскрес Христос).

Раскопки проводились на Голгофе, где и был распят Христос. Под землей были обнаружены три креста, несколько гвоздей и доска с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Однако доска лежала отдельно, и понять, какой именно из трех крестов - Господень, было невозможно. По преданию, кресты поочередно прикладывали к больному, и после прикосновения к тому самому Кресту он исцелился. По другому преданию, от соприкосновения с этим крестом воскрес умерший, которого несли по улице для погребения.

Раньше считалось, что животворящий крест защищает все живущее от сглаза, темных сил и зла, поэтому в этот день также освящали в церкви самодельные крестики, которые клали в избы, в хлева, в амбары, в укромные места во дворе, а также воду.

Помимо этого, на Воздвижение верующие соблюдают строгий пост: нельзя есть мясные и молочные продукты, даже если праздник приходится на воскресенье. В народе бытуют пословицы: «Кто на Воздвижение постится – тому семь грехов простится» или «Кто на Воздвижение не постится, на того семь грехов воздвигнется». В этот день на праздничный стол подают только постные блюда, которые хозяйки чаще всего готовят из капусты нового урожая.

На Воздвижение с полей забирали последний сноп, и это служило окончанием сбора урожая, последним, третьим праздником встречи осени и началом подготовки к зиме. Поскольку праздник совпадал со временем поворота на зиму, в этот день принято было также собирать различные лекарственные растения, которые считались обладающими особой целебной силой - васильки, гвоздику, базилик и прочие.

Что нельзя делать делать на Воздвижение

На Крестовоздвижение, как и в любой другой великий церковный праздник, не рекомендуется ругаться и выяснять отношения с близкими.

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, а также начинать новое дело, поскольку считается, что все пойдет прахом.

Считается, что именно в этот день «змеи и гады уходят в землю». Кто пойдет в этот день в лес — тот пропадет. В этот день нельзя оставлять двери открытыми, чтобы «гады» не заползли в дом в поисках тепленького местечка для зимовки;

По материалам: 112 Украина