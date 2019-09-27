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Сегодня, 27 сентября, православные празднуют день обретение Креста Господнего.

Икона «Обретение Креста», Афон, монастырь Пантократор. XVII век

Как сообщает Центр информации УПЦ, в церковном календаре этот праздник – один из  двенадцати основных православных торжеств в годовом круге.

Первые века христиане терпели гонения от языческих императоров, которые хотели истребить даже само название веры. Затем пришло мирное время и правителем Римской империи стал Константин Великий.

Однажды накануне решающей битвы, Константин почувствовал необходимость в сверхъестественной помощи над врагом. В эту трудную минуту он вспомнил о том, что его отец, император Констанций, оказывал покровительство христианам и пользовался благосостоянием, - и потому решился обратиться с молитвой к Богу своего отца. И вот, когда он молился, около полудня увидел на небе сияющий крест с надписью на нем: «Этим победишь!». Пораженный необычным видением, Константин впал в глубокий сон, в котором ему явился Спаситель.

Христос показал ему то же знамение и повелел принимать изображение креста, как знамя в войсках, обещая победу. Утром Константин приказал сделать крест, а также нанести его изображение на флаги,  оружие и щиты воинов. В итоге Константин получил блестящую победу над врагом и решил не только отыскать честное древо Креста Господнего, но и поклониться ему. Исполнительницей намерения императора стала его мать, царица Елена. В 326 году Елена отправилась в Святую землю с целью отыскать и посетить места, освященные главными событиями жизни Спасителя. Патриархом в Иерусалиме был в то время Макарий. Он созвал старейших иудеев и обратился с просьбой указать место, где спрятан Крест Господень.

Они долго отказывались. Только после угроз царицы они указали на старца Иуду как способного указать царице это место. Иуда привел царицу и патриарха к северо-восточной стороне Голгофы и сказал им: "На этом месте, где стоит капище Венеры, вы найдете Крест вашего Христа".

Когда разобрали идольский храм, убрали мусор и раскопали землю, были найдены место Гроба Господнего и Воскресения, а также Лобное место - место распятия Христа. Около Лобного места нашли три креста, гвозди и ту дощечку с надписью на трех языках, которая была прибита над головой Спасителя. Однако теперь она лежала отдельно от крестов, и поэтому не было возможности узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель. Только после исцеления женщины, которая была при смерти и приложилась к каждому из крестов, стало понятно который был именно Христов.

Патриарх Макарий стал на высоком месте и воздвизал, то есть поднимал, святой Крест, показывая его народу. Народ поклонялся Кресту, говоря: «Господи, помилуй!».

Отсюда и получил свое начало и название праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Иуда, который так неохотно указал нахождение святых мест, уверовал во Христа и крестился, получив в святом крещении имя Кириака. Впоследствии он стал патриархом Иерусалимским и мученически погиб при императоре Юлиане Отступнике.
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