Верующие Украинской Православной Церкви обеспокоены фактами захватов храмов, ущемлений и нарушений прав верующих, и надеются, что это вскоре прекратится.

Фото: Центр информации УПЦ

Пользователи социальных сетей написали об этом на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм, активно отреагировав на информацию о том, что с начала 2019 года был захвачен 91 храм УПЦ.

В Фейсбук пользователи высказали свое мнение по поводу беззакония и произвола.

«Очень печально, что люди совершают такие поступки. Ведь это очень вредит процветанию нашей родной Украины!», - считает Вера Кобец.

«Это позорно для православного государства! С Божией помощью всё будет хорошо!», - написала Наталья Шкрябий.

«...благодати в них не будет! Очень больно, мы тоже без храма остались», - поделилась Ирина Петренюк.

«Думаю и знаю, что это издевательство над самим сокровенным, нарушение душевного равновесия православных христиан. Но Господь сказал, что когда двое или трое соберутся во имя мое, Я посреди вас. Господь не оставит гонимых за веру православную. Аки с нами Бог», - подчеркнула Галина Пчела.

«Эти люди (ПЦУ) нарушают заповеди Божьи. Не укради - а воруют; не возжелай себе чужого - а желают и отбирают. Наверное, добро должно быть с кулаками, может тогда поймут. […] Сколько ПЦУшники не стараются, а Бога у них не будет», - написал Анатолий Пастухов.

«Храм без верующих - лишь сооружение», - отметила Ирина Горетская.

«Слово "захвачено" может принадлежать только варварам, которые пользовались чужим награбленным - с христианами это не имеет ничего общего. Раскольники - тунеядцы и мародёры. Даже сектанты строят своё», - написала Лариса Григорьва.

«В захваченных храмах Бог не услышит», - уверена Неля Кульчинская.

Пользователи отмечают, что создание новой церковной организации ПЦУ привело к разделению общества.

«Крайне отрицательно отношусь к захватам храмов. Принятие томоса привело к расколу», - пишет Светлана Козирева.

Также пользователи соцсетей отметили, что испытания укрепили веру прихожан УПЦ.

«Народ Божий стал, не только верный - и верующий», - отметила Татьяна Хромова.

Владимир Мовчан уверен, что «искренняя вера спасет Церковь».

Пользователи соцсетей призывают к тому, чтобы виновные в захватах и нарушениях прав верующих были наказаны.

«Рейдерство и его организаторы должны понести ответственность», - подчеркнула Елена Червонопиская.

Вадим Кожевников призвал «привлечь к ответственности виновных в этом лиц, а храмы вернуть».

Людмила Димчук надеется, что Владимир Зеленский прекратит захваты: «Все в руках нового Президента. Он должен своей подписью остановить захваты храмов…».

Также в социальной сети Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи высказали свое отношение к фактам захватов.

«Беззаконие это отвратительно и опасно!» (Пользователь под именем ivoitenko).

Пользователь Инстаграмм liudmilakozakova отметила, что те люди, которые захватывают храмы «не ведают, что творят…».

«Бог не в силе, а в правде. С Божией помощью все увидят, кто на самом деле "ПЦУ". Уже и так видно, что они только ссорятся. И отбирают храмы. Это все, что они могут». (Пишет barbararost1984).

«Те, кто приходят в церковь с молотками еще очень далеки от верующих, им церковь не нужна, они выполняют приказы которые были оплачены [...] продались за 30 серебряников», - отметил пользователь соцсети под именем ungurianliudmila.

«Страшно, что делается. Вся надежда на Бога. Господи, сохрани Блаженнейшего Митрополита Онуфрия». (Пользователь под именем vasyl_khvalko_12_06_).

Как сообщал Центр информации УПЦ, глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) обратил внимание на нарушение прав верующих на сентябрьском совещании ОБСЕ в Варшаве. Он сообщил международной общественности, что с начала 2019 года был захвачен 91 храм УПЦ.