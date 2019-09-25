Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что в ходе короткой беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не были переговоры, это была беседа. Мы обсудили, где мы находимся, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. - С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Главное, что президент Украины это сказал».

Лавров обратил внимание на противоречивые высказывания по этой теме советников Зеленского. «В частности, по-моему, Андрей Ермак заявил, что никакого особого статуса никогда не будет и этот вопрос якобы не является предметом разговоров ни в нормандском формате, ни в контактной группе. Все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не из того, что пишут о высказываниях его команды», - добавил он.

Ранее дипломатический источник в Нью-Йорке сообщил, что Лавров и Зеленский контактировали на приеме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.