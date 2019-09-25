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Встреча главы Украинской Греко-Католической церкви Святослава Шевчука и Вселенского Патриарха Варфоломея, которая состоялась 16 сентября в Ватикане, не случайна, а может быть процессом к возможному объединению ПЦУ с УГКЦ. 

Фото: Скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ, такое мнение высказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний в интервью телеканалу NEWSONE

«Позиция Греко-Католической церкви для нас предельно понятна. Даже глава этой церкви архиепископ Святослав Шевчук открыто заявил, что создание ПЦУ - это только первая фаза, первый этап. Вторым этапом должен быть диалог о восстановлении единства между униатами и представителями так называемой Православной Церкви Украины», - отметил митрополит Антоний.

«Мы видим, что периодически имеют место встречи Епифания со Святославом. Имеется взаимная поддержка в разных аспектах жизнедеятельности», - продолжает управделами УПЦ.

Он отметил, что сам Епифаний недавно во Львове заявил, что «ключи» от объединения греко-католиков и так называемой Православной Церкви Украины находятся в Ватикане и Константинополе. «Поэтому сама встреча между архиепископом Святославом и Патриархом Варфоломеем, в этом плане, не является случайностью. Видимо такой процесс продолжается и обсуждается», - говорит владыка. 

Также митрополит Антоний рассказал о том, чем может завершится история создания ПЦУ и объединения Церквей. 

«Трудно сказать, чем это все закончится, потому что, у каждого здесь свои конкретные задачи и цели. Но странно нам слышать и видеть усилия некоторых структур по отношению к другим Поместным Церквям, которые побуждают другие Поместные Церкви признать так называемую Православную Церковь Украины. Потому что, может так оказаться, что признав так называемую ПЦУ, которая потом перейдет в католичество, будет для всего православного мира непонятным и нежелательным шагом», - подытожил митрополит Антоний.
ForUm

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