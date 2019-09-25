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В Министерстве иностранных дел Украины надеются на начало конструктивного диалога и движения навстречу в отношениях с Венгрией. Об этом заместитель директора второго территориального департамента МИД Украины Анатолий Соловей сказал во время международной дискуссии «Украина-Венгрия: на пути к взаимопониманию», сообщает УНИАН.

«Сегодня в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по Киеву) состоится очень важное мероприятие - встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с его венгерским коллегой господином Петером Сийярто», - заявил Соловей.

«Я очень надеюсь, что эта встреча станет точкой отсчета и новым стартом, возможно, который ознаменует начало нового периода в украинско-венгерских отношениях, периода поиска конструктивного, некоего взаимоприемлемого решения... периода конструктивного диалога и движения навстречу», - добавил Соловей.

Дипломат отметил, что в выводах «Венецианской комиссии» подтверждено, что «развитие и защита национального языка - это является абсолютным правом каждого государства, это как раз то, что делает Украина».

«Удлиненный переходный период в применении 7-й статьи закона об образовании до 2023 года и многое другое. Мы предлагаем венгерской стороне конкретные инициативы по совместному развитию региона украинского Закарпатья, по развитию и реализации инфраструктурных проектов и т.д., но пока, к сожалению, какого-то ощутимого движения навстречу мы пока не увидели», - заявил Соловей.

Он выразил надежду, что встреча глав МИД обеих стран «станет водоразделом, который оставит негатив в прошлом и ознаменует собой улучшение».
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